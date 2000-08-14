Арсланов Мизхат Мирзоевич
Место рождения
Дата рождения05.06.1944
Дата смерти14.08.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1944
Отец: Арсланов Мирза
Мать: Хадича Масалимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Альфия
Рождение ребёнка
07.10.1970
Сын: Арсланов Фазыл Мизхатович
Мать ребёнка: Альфия
Рождение ребёнка
09.08.1980
Сын: Арсланов Ленар Мирхатович
Мать ребёнка: Альфия
Смерть
14.08.2000
Похороны
Неизвестно