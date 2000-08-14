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Арсланов Мизхат Мирзоевич

Место рождения

Чуракаево, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.06.1944

Дата смерти

14.08.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1944

Отец: Арсланов Мирза

Мать: Хадича Масалимовна

Чуракаево, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альфия

Рождение ребёнка
07.10.1970

Сын: Арсланов Фазыл Мизхатович

Мать ребёнка: Альфия

Рождение ребёнка
09.08.1980

Сын: Арсланов Ленар Мирхатович

Мать ребёнка: Альфия

Смерть
14.08.2000
Чуракаево, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно

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