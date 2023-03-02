(Кунцева) Таисия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Людмила Александровна
Отец ребёнка: Журка Николай Семенович
Рождение ребёнка
28.02.1961
Дочь: Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Журка Николай Семенович
Рождение ребёнка
22.07.1963
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Журка Николай Семенович