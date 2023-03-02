(Кунцева) Таисия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кунцева) Таисия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Людмила Александровна

Отец ребёнка: Журка Николай Семенович

Рождение ребёнка
28.02.1961

Дочь: Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Журка Николай Семенович

Рождение ребёнка
22.07.1963

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Журка Николай Семенович

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