Гришин Павел Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.03.1912 ст.
Дочь: Гришина Мария Павловна
Мать ребёнка: Гришина Анна Семеновна
Место жительства
1912 ст.
Ладыгино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гришина Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно