Родовский (Лейдерман) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодовский (Лейдерман) Роза

Родовский (Лейдерман) Роза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1932

Дата смерти

23.07.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
23.07.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close