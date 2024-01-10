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Родовский (Лейдерман) Роза
Родовский (Лейдерман) Роза
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.06.1932
Дата смерти
23.07.1991
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
23.07.1991
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