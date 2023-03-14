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Тиелинен Тобиас

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1857

Дата смерти

30.10.1926

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1889

Сын: Тиелинен Петр Тобиасович

Мать ребёнка: Тиелинен Анна Петровна

Рождение ребёнка
08.09.1898

Дочь: Екатерина Тобиасовна

Мать ребёнка: Тиелинен Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиелинен Анна Петровна

Смерть
30.10.1926
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