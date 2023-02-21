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(Koch) Mari
(Koch) Mari
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Место рождения
Kaisma, Pärnumaa, Estonia
Дата рождения
01.07.1816
Пол
Женский
Отец
Koch Madis
1775 г.р.
Мать
Madle
1775 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.07.1816
Отец:
Koch Madis
Мать:
Madle
Kaisma, Pärnumaa, Estonia
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