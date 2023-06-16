Мельников Владимир Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1956
Дата смерти16.06.2023
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1956
Рождение ребёнка
05.07.1990
Дочь: Хамитова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Мельникова Зинаида Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова Зинаида Анатольевна
Смерть
16.06.2023