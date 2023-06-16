Мельников Владимир Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Владимир Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1956

Дата смерти

16.06.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1956

Отец: Мельников Евгений Александрович

Мать: Мельникова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1990

Дочь: Хамитова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Мельникова Зинаида Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова Зинаида Анатольевна

Смерть
16.06.2023
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