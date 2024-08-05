Тонких Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тонких Елизавета
Рождение ребёнка
До 1914
Дочь: Журавлева (Тонких) Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Тонких Елизавета
Рождение ребёнка
06.01.1914
Дочь: Звягинцева (Тонких) Домна Матвеевна
Мать ребёнка: Тонких Елизавета
Смерть
Неизвестно