Кобылкина Людмила Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылкина Людмила Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Кобылкин Некифор Алексеевич

Мать: Кобылкина А

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