Булыгина (Костромцева) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения20.03.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1889 ст.
Села Лайкова крестьянин Иван Григорьев Семенов и Перхушковской волости, деревни Яскина крестьянина Ивана Павлова жена Евгения Григорьева ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №879, стр. 233
Бракосочетание
10.02.1908 ст.
По жениху: деревни Ликина крестьянинъ Петр Булыгин и деревни Лапина крестьянинъ Иван Кострамцев; по невесте: деревни Ликина крестьянин Терентий Иванов и той же деревни крестьянин Илия Захаров Трофимов... Показать все
Смерть
Неизвестно