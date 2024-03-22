Булыгина (Костромцева) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыгина (Костромцева) Мария Алексеевна

Место рождения

Лапино, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

20.03.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1889 ст.

Отец: Костромцев Алексей Иванович

Мать: Костромцева Дарья Григорьевна

Лапино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Села Лайкова крестьянин Иван Григорьев Семенов и Перхушковской волости, деревни Яскина крестьянина Ивана Павлова жена Евгения Григорьева ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №879, стр. 233
Бракосочетание
10.02.1908 ст.

Муж: Булыгин Стефан Иванович

По жениху: деревни Ликина крестьянинъ Петр Булыгин и деревни Лапина крестьянинъ Иван Кострамцев; по невесте: деревни Ликина крестьянин Терентий Иванов и той же деревни крестьянин Илия Захаров Трофимов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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