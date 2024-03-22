Агузанов Георгий Феоктистов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агузанов Георгий Феоктистов

Место рождения

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния

Дата рождения

10.09.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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