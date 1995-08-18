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Столяров Алексей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1938

Дата смерти

18.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столярова (Лощилова) Зоя Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.09.1966

Дочь: Латышева (Столярова) Вероника Алексеевна

Мать ребёнка: Столярова (Лощилова) Зоя Дмитриевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
31.03.1974

Дочь: Гинько (Столярова) Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Столярова (Лощилова) Зоя Дмитриевна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
18.08.1995
Томск, город Томск, Томская область

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