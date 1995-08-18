Столяров Алексей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1938
Дата смерти18.08.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1966
Дочь: Латышева (Столярова) Вероника Алексеевна
Мать ребёнка: Столярова (Лощилова) Зоя Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.03.1974
Дочь: Гинько (Столярова) Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Столярова (Лощилова) Зоя Дмитриевна
Смерть
18.08.1995