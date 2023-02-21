Мицкевич Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мицкевич Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1972

Отец: Мицкевич Сергей Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1995

Дочь: Мицкевич Мария Александровна

Мать ребёнка: Мицкевич Галина Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1997

Сын: Мицкевич Владислав Александрович

Мать ребёнка: Мицкевич Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мицкевич Галина Ивановна

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