Мицкевич Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1972
Отец: Мицкевич Сергей Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1995
Дочь: Мицкевич Мария Александровна
Мать ребёнка: Мицкевич Галина Ивановна
Рождение ребёнка
19.06.1997
Сын: Мицкевич Владислав Александрович
Мать ребёнка: Мицкевич Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мицкевич Галина Ивановна