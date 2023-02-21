Шевякова (Марьина) Наталья Михайловна
Место рожденияБулдаково
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Булдаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Шевяков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевяков Василий Александрович
Отец ребёнка: Шевяков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевяков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Шевяков Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно