Шевякова (Марьина) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевякова (Марьина) Наталья Михайловна

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Место рождения

Булдаково

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Булдаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Шевяков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевяков Василий Александрович

Отец ребёнка: Шевяков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевяков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Шевяков Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевяков Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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