Качурина Ольга Евгеньевна
Место рожденияс. Первое мая Илийского района Алма-Атинской обл
Дата рождения28.06.1951
Дата смерти13.02.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1951
с. Первое мая Илийского района Алма-Атинской обл
Рождение ребёнка
09.12.1970
Сын: Климук Сергей Александрович
Отец ребёнка: Климук Александр Алексеевич
Смерть
13.02.2004
Орёл, город Орёл, Орловская область
На момент смерти была фамилия от другог брака, Кашуба