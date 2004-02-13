Качурина Ольга Евгеньевна 28.06.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Качурина Ольга Евгеньевна

Место рождения

с. Первое мая Илийского района Алма-Атинской обл

Дата рождения

28.06.1951

Дата смерти

13.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1951

Отец: Качурин Евгений Николаевич

Мать: Сафонова Лидия Григорьевна

с. Первое мая Илийского района Алма-Атинской обл
Рождение ребёнка
09.12.1970

Сын: Климук Сергей Александрович

Отец ребёнка: Климук Александр Алексеевич

Смерть
13.02.2004
Орёл, город Орёл, Орловская область
На момент смерти была фамилия от другог брака, Кашуба

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