Иванов Виталий Валерьевич 07.12.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Виталий Валерьевич

Автор
АК
Калинин А.

мужской, родился 07.12.1975, Карнаухова, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область

Супруги
Иванова (Калинина) Любовь Дементьевна01.08.1970 г.р.
Дети
Иванов Дмитрий Витальевич27.01.2014 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Карнаухова, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область

Бракосочетание
29.09.2006

Жена: Иванова (Калинина) Любовь Дементьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Рождение ребёнка
27.01.2014

Сын: Иванов Дмитрий Витальевич

Мать ребёнка: Иванова (Калинина) Любовь Дементьевна

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