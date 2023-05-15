Иванов Виталий Валерьевич
мужской, родился 07.12.1975, Карнаухова, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Супруги
Иванова (Калинина) Любовь Дементьевна01.08.1970 г.р.
Дети
Иванов Дмитрий Витальевич27.01.2014 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Карнаухова, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
29.09.2006
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.01.2014
Сын: Иванов Дмитрий Витальевич
Мать ребёнка: Иванова (Калинина) Любовь Дементьевна