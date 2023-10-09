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Яковенко Елена Андреева

Место рождения

Вербов, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Вербов, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1882

Дочь: Яковчук Мария Феодорова

Отец ребёнка: Яковчук Федор Иосифов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковчук Федор Иосифов

Смерть
Неизвестно
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