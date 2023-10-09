Яковенко Елена Андреева
Место рожденияВербов, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Вербов, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1882
Дочь: Яковчук Мария Феодорова
Отец ребёнка: Яковчук Федор Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно