Телицын Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телицын Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Телицын Иван Тарасович

Мать: Телицына Дарья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телицына (Пермякова) Евдокия Зиновьевна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Телицын Василий Иванович

Мать ребёнка: Телицына (Пермякова) Евдокия Зиновьевна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Телицын Сидор Иванович

Мать ребёнка: Телицына (Пермякова) Евдокия Зиновьевна

Смерть
Неизвестно
Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния

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