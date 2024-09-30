Телицын Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Телицын Иван Тарасович
Мать: Телицына Дарья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Телицына (Пермякова) Евдокия Зиновьевна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Телицына (Пермякова) Евдокия Зиновьевна
Смерть
Неизвестно
Телицынская, Глазовский уезд, Вятская губерния