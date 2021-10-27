Шутов Лев Сергеевич 07.04.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шутов Лев Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1938

Дата смерти

27.10.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1962

Дочь: Бобылева (Шутова) Светлана Львовна

Мать ребёнка: Шутова (Островская) Элеонора Константиновна

Рождение ребёнка
09.05.1970

Сын: Шутов Андрей Львович

Мать ребёнка: Шутова (Островская) Элеонора Константиновна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
27.10.2021

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