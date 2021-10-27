Шутов Лев Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1938
Дата смерти27.10.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1962
Дочь: Бобылева (Шутова) Светлана Львовна
Мать ребёнка: Шутова (Островская) Элеонора Константиновна
Рождение ребёнка
09.05.1970
Сын: Шутов Андрей Львович
Мать ребёнка: Шутова (Островская) Элеонора Константиновна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
27.10.2021