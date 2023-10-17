Евдокия (Авдотья) Порфирьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.
Отец: Порфирий
Бракосочетание
02.06.1833 ст.
Муж: Андрей Виссарионов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Максим Андреев
Отец ребёнка: Андрей Виссарионов
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Михей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Виссарионов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ефимий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Виссарионов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Дарья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Виссарионов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Авдей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Виссарионов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Феогност Андреев
Отец ребёнка: Андрей Виссарионов
Рождение ребёнка
16.03.1959
Сын: Никон Андреев
Отец ребёнка: Андрей Виссарионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дементьева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Виссарионов
Смерть
Неизвестно