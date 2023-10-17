Евдокия (Авдотья) Порфирьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Авдотья) Порфирьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: Порфирий

Мать: не указана

Бракосочетание
02.06.1833 ст.

Муж: Андрей Виссарионов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Максим Андреев

Отец ребёнка: Андрей Виссарионов

Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Михей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Виссарионов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ефимий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Виссарионов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Дарья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Виссарионов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Авдей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Виссарионов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Феогност Андреев

Отец ребёнка: Андрей Виссарионов

Рождение ребёнка
16.03.1959

Сын: Никон Андреев

Отец ребёнка: Андрей Виссарионов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дементьева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Виссарионов

Смерть
Неизвестно
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