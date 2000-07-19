Гришанин Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1950
Дата смерти19.07.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.1974
Сын: Гришанин Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.07.2000