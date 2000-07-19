Гришанин Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришанин Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1950

Дата смерти

19.07.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1974 г.р.

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.03.1974

Сын: Гришанин Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.07.2000
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