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Безгодова Анна Ефремова

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

15.10.1887

Дата смерти

07.05.1894

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1887

Отец: Безгодков Ефрем Исидоров

Мать: Безгодкова Лукия Севастьянова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.4.59 МК Камышевское 1887 Лл. 45 об. – 46 Р103. 15 (18) октября. Анна Д.Ожогиной кр. Ефрем Исидоров Безгодов и зже Лукия Севастьянова, оба православные. В: с.Камышевского кр. Михаил ... Показать все
Смерть
07.05.1894
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.598 МК Камышевское 1894 Лл. 89 об. – 90 У45. 07 (08) мая Д.Ожогиной кр. Ефрема Исидорова Безгодова дочь Анна, 6 лет, от скарлатины.
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