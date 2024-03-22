Безгодова Анна Ефремова
Место рождения
Дата рождения15.10.1887
Дата смерти07.05.1894
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1887
ГАКО (Курган). 235.4.59 МК Камышевское 1887 Лл. 45 об. – 46 Р103. 15 (18) октября. Анна Д.Ожогиной кр. Ефрем Исидоров Безгодов и зже Лукия Севастьянова, оба православные. В: с.Камышевского кр. Михаил ... Показать все
Смерть
07.05.1894
ГАКО (Курган). 235.3.598 МК Камышевское 1894 Лл. 89 об. – 90 У45. 07 (08) мая Д.Ожогиной кр. Ефрема Исидорова Безгодова дочь Анна, 6 лет, от скарлатины.