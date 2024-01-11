Мангутов Шавкет Мухамеджанович
Место рожденияс. Большие Поляны Кадошкинского района
Дата рождения31.01.1919
Дата смерти28.11.1986
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1919
Отец: Мангутов Мухамеджан
Мать: Мангутова Хаят
с. Большие Поляны Кадошкинского района
Рождение ребёнка
14.01.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
28.11.1986