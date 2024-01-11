Мангутов Шавкет Мухамеджанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангутов Шавкет Мухамеджанович

Место рождения

с. Большие Поляны Кадошкинского района

Дата рождения

31.01.1919

Дата смерти

28.11.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1919

Отец: Мангутов Мухамеджан

Мать: Мангутова Хаят

с. Большие Поляны Кадошкинского района
Рождение ребёнка
14.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мангутова Хаернися Усмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мангутова Хаернися Усмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мангутова Хаернися Усмановна

Смерть
28.11.1986
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