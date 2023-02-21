Коваленко Е Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Е Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дарья Акимовна

Отец ребёнка: Коваленко Аким Кузьмич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Коваленко Карп Акимович

Отец ребёнка: Коваленко Аким Кузьмич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Акимовна

Отец ребёнка: Коваленко Аким Кузьмич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Коваленко Каленик Акимович

Отец ребёнка: Коваленко Аким Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Аким Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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