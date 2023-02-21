Коваленко Е Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дарья Акимовна
Отец ребёнка: Коваленко Аким Кузьмич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Коваленко Аким Кузьмич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Акимовна
Отец ребёнка: Коваленко Аким Кузьмич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Коваленко Каленик Акимович
Отец ребёнка: Коваленко Аким Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно