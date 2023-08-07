Ванина Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванина Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ванин Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Ванин Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ванин Федор Кириллович

Отец ребёнка: Ванин Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Ванин Кирилл Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванин Кирилл Петрович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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