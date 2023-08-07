Ванина Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Ванин Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Ванин Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Ванин Кирилл Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно