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Иванов Степан Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Иванов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1900

Дочь: Караваева Ирина Степановна

Мать ребёнка: Иванова Дарья Фёдоровна

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Иванова Матрёна

Мать ребёнка: Иванова Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Иванов Николай

Мать ребёнка: Иванова Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Иванова Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Иванов Тимофей

Мать ребёнка: Иванова Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Иванова Дарья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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