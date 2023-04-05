Иванов Степан Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Иванов Никита
Рождение ребёнка
29.04.1900
Дочь: Караваева Ирина Степановна
Мать ребёнка: Иванова Дарья Фёдоровна
Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901
Сын: Иванова Матрёна
Мать ребёнка: Иванова Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Иванов Николай
Мать ребёнка: Иванова Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Иванова Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Иванов Тимофей
Мать ребёнка: Иванова Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Иванова Дарья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно