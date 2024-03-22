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Оладейников Максим Алексеевич

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Оладейников Алексей Никитич

Мать: Оладейникова Анна Васильевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Оладейников Александр Максимович

Мать ребёнка: Оладейникова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Оладейников Гавриил Максимович

Мать ребёнка: Оладейникова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Оладейников Федор Максимович

Мать ребёнка: Оладейникова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Оладейникова Наталия Максимовна

Мать ребёнка: Оладейникова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Оладейников Иван Максимович

Мать ребёнка: Оладейникова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Оладейников ??? Максимович

Мать ребёнка: Оладейникова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оладейникова Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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