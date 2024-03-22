Оладейников Максим Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
1864
Сын: Оладейников Александр Максимович
Мать ребёнка: Оладейникова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Оладейников Гавриил Максимович
Мать ребёнка: Оладейникова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Оладейников Федор Максимович
Мать ребёнка: Оладейникова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Оладейникова Наталия Максимовна
Мать ребёнка: Оладейникова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Оладейников Иван Максимович
Мать ребёнка: Оладейникова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Оладейников ??? Максимович
Мать ребёнка: Оладейникова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно