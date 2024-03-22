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Смирнов Сергей Дементьевич

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Смирнов Дементий Егоров

Мать: Смирнова Софья Антонова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
09.05.1888

Жена: Смирнова Анна Васильева

Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
29.04.1889

Дочь: Зотова Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Васильева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
24.02.1891

Дочь: Смирнова Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Васильева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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