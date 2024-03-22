Смирнов Сергей Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Смирнов Дементий Егоров
Мать: Смирнова Софья Антонова
Бракосочетание
09.05.1888
Жена: Смирнова Анна Васильева
Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
29.04.1889
Дочь: Зотова Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Васильева
Рождение ребёнка
24.02.1891
Дочь: Смирнова Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Васильева
Смерть
Неизвестно