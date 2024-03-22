Чернова (Могилевская) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Могилевская) Людмила Павловна

Место рождения

Каменское, Дніпропетровська область

Дата рождения

05.06.1938

Дата смерти

17.11.1987

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1938

Отец: Могилевский Павел Митрофанович

Мать: Могилевская Вера Назарова

Каменское, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Игорь Павлович

Место жительства
Неизвестно
Каменское, Дніпропетровська область
Смерть
17.11.1987
Каменское, Дніпропетровська область
Причина смерти: Рак матки | Свидетельство о смерти от 21.12.1987г. серия ІІІ-КИ № 438028 | Выдано Отделом ЗАГС Баглейского райисполкома г. Днепродзержинска Днепропетровской области | Актовая запись от... Показать все
Похороны
23.12.1987
Каменское, Дніпропетровська область
Городское кладбище
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