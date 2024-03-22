Чернова (Могилевская) Людмила Павловна
Место рождения
Дата рождения05.06.1938
Дата смерти17.11.1987
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.11.1987
Причина смерти: Рак матки | Свидетельство о смерти от 21.12.1987г. серия ІІІ-КИ № 438028 | Выдано Отделом ЗАГС Баглейского райисполкома г. Днепродзержинска Днепропетровской области | Актовая запись от... Показать все
Похороны
23.12.1987
Городское кладбище