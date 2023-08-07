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Акулина Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1774

Отец: Абрам Иванович

Мать: Ирина Петровна

Рождение ребёнка
03.01.1800

Сын: Ерков Макар Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Иван Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Ефим Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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