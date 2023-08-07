Акулина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1774
Отец: Абрам Иванович
Мать: Ирина Петровна
Рождение ребёнка
03.01.1800
Отец ребёнка: Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Иван Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Ефим Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно