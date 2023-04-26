Екатерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиДо 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Павел Андреев
Отец ребёнка: Андрей Тимофеев
Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Матрона Андреева
Отец ребёнка: Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Прасковья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Акулина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Тимофеев
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1812