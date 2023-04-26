Екатерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

До 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Павел Андреев

Отец ребёнка: Андрей Тимофеев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Матрона Андреева

Отец ребёнка: Андрей Тимофеев

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Прасковья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Тимофеев

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Акулина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1812
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