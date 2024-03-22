Субботина (Швыряева) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Швыряева) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Папоротка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

10.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Швыряев Иван

Мать: Швыряева Нина

Папоротка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Субботин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Субботин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Субботин Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Субботин Василий Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1940

Дочь: Солошенко Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Субботин Василий Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1942

Дочь: Кретова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Субботин Василий Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1944

Дочь: Чальцева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Субботин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Василий Иванович

Смерть
10.05.1978
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