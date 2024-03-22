Субботина (Швыряева) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти10.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Швыряев Иван
Мать: Швыряева Нина
Рождение ребёнка
1933
Сын: Субботин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Субботин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Субботин Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Субботин Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1940
Дочь: Солошенко Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Субботин Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1942
Дочь: Кретова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Субботин Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1944
Дочь: Чальцева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Субботин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1978