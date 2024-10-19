Полунин Иван Данилович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПолунин Иван Данилович

Полунин Иван Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полунина (Орлова) Матрена Аристарховна

Рождение ребёнка
09.01.1884 ст.

Сын: Полунин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Полунина (Орлова) Матрена Аристарховна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/106
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.