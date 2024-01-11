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Богданов Сантнгарей Мухаметлатифович
Богданов Сантнгарей Мухаметлатифович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.10.1901
Дата смерти
1992
Пол
Мужской
Отец
Мухаметганиев Мухаметлатиф
1848 г.р.
Мать
Гайша
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1901
Отец:
Мухаметганиев Мухаметлатиф
Мать:
Гайша
Смерть
1992
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