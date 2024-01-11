Богданов Сантнгарей Мухаметлатифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Сантнгарей Мухаметлатифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1901

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1901

Отец: Мухаметганиев Мухаметлатиф

Мать: Гайша

Смерть
1992
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