Полозов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения10.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
10.02.1880
Отец: Полозов Петр Афанасьевич
Мать: Климова Мария Платоновна
10.02.1880 Михаил г. Белебея временно отпускной унтер офицер Петр Афанасьевъ полозов и законная жена Мария ПлатоноваВоспреемники: того же города Иван Платоновъ Климов и крестьянская жена Акулина Влад... Показать все
Смерть
Неизвестно