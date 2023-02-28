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Полозов Михаил Петрович

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Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1880

Отец: Полозов Петр Афанасьевич

Мать: Климова Мария Платоновна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
10.02.1880 Михаил г. Белебея временно отпускной унтер офицер Петр Афанасьевъ полозов и законная жена Мария ПлатоноваВоспреемники: того же города Иван Платоновъ Климов и крестьянская жена Акулина Влад... Показать все
Смерть
Неизвестно
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