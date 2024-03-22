Афанасьев Александр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Александр Антонович

Афанасьев Александр Антонович

Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

21.01.1895

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1895

Отец: Афанасьев Антоний Иоаннов

Мать: Афанасьева Параскева Григорьевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Крещение
21.01.1895
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
В документах архивного фонда Спасо-Преображенского собора г.Шадринска, в первой части метрической книги о родившихся за 1895 год значится: «Александр Дата рождения: 21 января 1895 года Дата крещени... Показать все
Восприемник
Неизвестно
Смерть
1921
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close