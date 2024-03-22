Афанасьев Александр Антонович
Место рождения
Дата рождения21.01.1895
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1895
Крещение
21.01.1895
В документах архивного фонда Спасо-Преображенского собора г.Шадринска, в первой части метрической книги о родившихся за 1895 год значится: «Александр Дата рождения: 21 января 1895 года Дата крещени... Показать все
Восприемник
Неизвестно
Смерть
1921