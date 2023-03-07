Обухов Иван Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти09.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Обухов Тимофей Борисович
Мать: Обухова Мария Исаакова
Рождение ребёнка
1922
Бракосочетание
02.11.1923
Рождение ребёнка
23.11.1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1938
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.05.1942