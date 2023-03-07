Обухов Иван Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Иван Тимофеев

Обухов Иван Тимофеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

09.05.1942

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Обухов Тимофей Борисович

Мать: Обухова Мария Исаакова

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Степанида Васильева

Бракосочетание
02.11.1923

Жена: Обухова Степанида Васильева

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Степанида Васильева

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Степанида Васильева

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Степанида Васильева

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Степанида Васильева

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Степанида Васильева

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.05.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close