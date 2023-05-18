(Хархавнев) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хархавнев) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1951

Пол

Женский

Отец

Около 1927 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1951

Отец: Хархавнев Илья

Мать: Мария

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