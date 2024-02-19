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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1947
Дочь: (Эпова) Нина Константиновна
Отец ребёнка: Эпов Константин Елисеевич
Рождение ребёнка
25.12.1949
Рождение ребёнка
23.02.1952
Сын: Эпов Александр Константинович
Отец ребёнка: Эпов Константин Елисеевич
Рождение ребёнка
17.06.1954
Рождение ребёнка
10.08.1956
Сын: Эпов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Эпов Константин Елисеевич
Рождение ребёнка
15.10.1958
Рождение ребёнка
08.12.1960
Отец ребёнка: Эпов Константин Елисеевич
Рождение ребёнка
04.02.1963
Рождение ребёнка
10.09.1964
Рождение ребёнка
08.11.1966
Рождение ребёнка
17.06.1970
Смерть
Неизвестно