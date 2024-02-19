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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

1947 г.р.
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1952 г.р.
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1956 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эпов Константин Елисеевич

Рождение ребёнка
06.10.1947

Дочь: (Эпова) Нина Константиновна

Отец ребёнка: Эпов Константин Елисеевич

Рождение ребёнка
25.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Константин Елисеевич

Рождение ребёнка
23.02.1952

Сын: Эпов Александр Константинович

Отец ребёнка: Эпов Константин Елисеевич

Рождение ребёнка
17.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Константин Елисеевич

Рождение ребёнка
10.08.1956

Сын: Эпов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Эпов Константин Елисеевич

Рождение ребёнка
15.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Константин Елисеевич

Рождение ребёнка
08.12.1960

Сын: Эпов Юрий Константинович

Отец ребёнка: Эпов Константин Елисеевич

Рождение ребёнка
04.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Константин Елисеевич

Рождение ребёнка
10.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Константин Елисеевич

Рождение ребёнка
08.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Константин Елисеевич

Рождение ребёнка
17.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эпов Константин Елисеевич

Смерть
Неизвестно

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