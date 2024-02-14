Рахимов Гадил Сайфутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Гадил Сайфутдинович

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

10.10.1936

Дата смерти

12.08.1991

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1936

Отец: Рахимов Сайфутдин Загретдинович

Мать: Рахимова (Табаева) Марфуга Сайфулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.12.1963

Сын: Рахимов Набиль Гадилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.08.1991
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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