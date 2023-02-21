Тютнева (Васильева) Валентина Николаевна
Место рожденияРоссия, Тульская обл.
Дата рождения1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Васильев Николай
Россия, Тульская обл.
Рождение ребёнка
1981
Сын: Тютнев Виталий Геннадьевич
Отец ребёнка: Тютнев Геннадий
Россия, Тульская обл.
Рождение ребёнка
1983
Отец ребёнка: Тютнев Геннадий
Россия, Тульская обл.
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Тютнев Геннадий
Россия, Тульская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тютнев Геннадий