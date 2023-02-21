Тютнева (Васильева) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютнева (Васильева) Валентина Николаевна

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Место рождения

Россия, Тульская обл.

Дата рождения

1958

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Васильев Николай

Мать: Васильева Любовь Федосеевна

Россия, Тульская обл.
Рождение ребёнка
1981

Сын: Тютнев Виталий Геннадьевич

Отец ребёнка: Тютнев Геннадий

Россия, Тульская обл.
Рождение ребёнка
1983

Сын: Тютнев Денис Геннадьевич

Отец ребёнка: Тютнев Геннадий

Россия, Тульская обл.
Рождение ребёнка
1987

Дочь: Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Тютнев Геннадий

Россия, Тульская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тютнев Геннадий

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