Яковлев Михаил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Михаил Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Фёдр Петрович

Мать: Лезгина Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
17.01.1977

Сын: Яковлев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Нечаева Лидия Александровна

Рождение ребёнка
17.07.1977

Сын: Яковлев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Виктория Михайловна

Мать ребёнка: Яковлева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Галина

Смерть
Неизвестно
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