Яковлев Михаил Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Фёдр Петрович
Мать: Лезгина Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
17.01.1977
Сын: Яковлев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Нечаева Лидия Александровна
Рождение ребёнка
17.07.1977
Сын: Яковлев Алексей Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Виктория Михайловна
Мать ребёнка: Яковлева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Галина
Смерть
Неизвестно