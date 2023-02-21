Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиМежду 1835 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Тарас Иванович
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Финаген Тарасович
Отец ребёнка: Тарас Иванович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Алексей Тарасович
Отец ребёнка: Тарас Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарас Иванович
Смерть
Между 1835 и 1850