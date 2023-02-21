Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Между 1835 и 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Рассадкин Илья Тарасович

Отец ребёнка: Тарас Иванович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Финаген Тарасович

Отец ребёнка: Тарас Иванович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Алексей Тарасович

Отец ребёнка: Тарас Иванович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарас Иванович

Смерть
Между 1835 и 1850
Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
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