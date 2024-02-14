Минагулов Муллахмет
Место рожденияд.Абдульменево Удмуртия
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Минагулов Ягофар
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1916
Дочь: Габдеева (Минагулова) Магсума
Мать ребёнка: Минагулова (Деветьярова) Латифа
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Заитова (Минагулова) Нажия
Мать ребёнка: Минагулова (Деветьярова) Латифа
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Гаделшина (Минагулова) Хажар
Мать ребёнка: Минагулова (Деветьярова) Латифа
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Минагулова) Мукарама
Мать ребёнка: Минагулова (Деветьярова) Латифа
Рождение ребёнка
1930
Сын: Минагулов Асаф
Мать ребёнка: Минагулова (Деветьярова) Латифа
Рождение ребёнка
1933
Сын: Минагулов Зиннур
Мать ребёнка: Минагулова (Деветьярова) Латифа
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно