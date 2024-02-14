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Минагулов Муллахмет

Место рождения

д.Абдульменево Удмуртия

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Минагулов Ягофар

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минагулова (Деветьярова) Латифа

Рождение ребёнка
17.09.1916

Дочь: Габдеева (Минагулова) Магсума

Мать ребёнка: Минагулова (Деветьярова) Латифа

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Заитова (Минагулова) Нажия

Мать ребёнка: Минагулова (Деветьярова) Латифа

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Гаделшина (Минагулова) Хажар

Мать ребёнка: Минагулова (Деветьярова) Латифа

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Минагулова) Мукарама

Мать ребёнка: Минагулова (Деветьярова) Латифа

Рождение ребёнка
1930

Сын: Минагулов Асаф

Мать ребёнка: Минагулова (Деветьярова) Латифа

Рождение ребёнка
1933

Сын: Минагулов Зиннур

Мать ребёнка: Минагулова (Деветьярова) Латифа

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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