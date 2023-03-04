Вшивцева (Ворожцова) Акилина Лаврентева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Вшивцев Карп Лукянович
Рождение ребёнка
1731
Сын: Вшивцев Григорий Карпович
Отец ребёнка: Вшивцев Карп Лукянович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Гликерия Карповна
Отец ребёнка: Вшивцев Карп Лукянович
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Вшивцев Карп Лукянович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Неонила Карповна
Отец ребёнка: Вшивцев Карп Лукянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764