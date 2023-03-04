Вшивцева (Ворожцова) Акилина Лаврентева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Ворожцова) Акилина Лаврентева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Вшивцев Фёдор Карпович

Отец ребёнка: Вшивцев Карп Лукянович

Рождение ребёнка
1731

Сын: Вшивцев Григорий Карпович

Отец ребёнка: Вшивцев Карп Лукянович

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Гликерия Карповна

Отец ребёнка: Вшивцев Карп Лукянович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Вшивцев Прохор Карпович

Отец ребёнка: Вшивцев Карп Лукянович

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Неонила Карповна

Отец ребёнка: Вшивцев Карп Лукянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Карп Лукянович

Место жительства
Неизвестно
У речки Лемехи, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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