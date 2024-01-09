Кленков Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.07.1981
Рождение ребёнка
04.07.1982
Сын: Кленков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Кленкова Надежда Николаевна
Нижний Новгород (Горький)
Рождение ребёнка
12.11.1983
Сын: Кленков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кленкова Надежда Николаевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область