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Кленков Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.07.1981

Жена: Кленкова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
04.07.1982

Сын: Кленков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Кленкова Надежда Николаевна

Нижний Новгород (Горький)
Рождение ребёнка
12.11.1983

Сын: Кленков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кленкова Надежда Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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