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Захаревич Иван Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаревич Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1931

Дочь: Захаревич Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Захаревич Елена Марковна

Березино, Докшицкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захаревич Елена Марковна

Смерть
Неизвестно
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