Захаревич Иван Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захаревич Кирилл
Рождение ребёнка
01.05.1931
Дочь: Захаревич Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Захаревич Елена Марковна
Березино, Докшицкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захаревич Елена Марковна
Смерть
Неизвестно