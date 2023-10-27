Возжаев Гавриил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВозжаев Гавриил Григорьевич

Возжаев Гавриил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Возжаев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1868

Дочь: Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Возжаева Ксения Стефанова

Рождение ребёнка
18.10.1873

Дочь: Елизавета Гавриловна

Мать ребёнка: Возжаева Ксения Стефанова

Рождение ребёнка
10.03.1876

Сын: Возжаев Никифор Гавриилович

Мать ребёнка: Возжаева Ксения Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Возжаева Ксения Стефанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close