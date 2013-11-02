Оглодков Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглодков Геннадий Михайлович

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Место рождения

Горьковское, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

03.09.1937

Дата смерти

02.11.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Горьковское, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оглодкова Таисия Павловна

Новоорск, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
02.11.2013
Рак лёгких
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