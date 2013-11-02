Оглодков Геннадий Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.09.1937
Дата смерти02.11.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оглодкова Таисия Павловна
Новоорск, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
02.11.2013
Рак лёгких