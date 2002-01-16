Овчинникова Анастасия Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Анастасия Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2002

Отец: Игорь

Мать: Загайнова Ирина Сергеевна

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